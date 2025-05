Papa Leone XIV, i prossimi riti ed eventi in calendario

Il primo grande appuntamento è fissato per domenica 18 maggio: Papa Leone XIV celebrerà la messa in San Pietro per l'inizio del suo Pontificato. Ma già domenica prossima i fedeli potranno ascoltarlo dalla loggia centrale per la pronuncia del Regina Coeli. Il giorno dopo, lunedì, l'incontro con la stampa mondiale e mercoledì 21 la prima udienza generale.