Papa Leone XIV, cardinale Baldisseri a Tgcom24: "L'abbraccio con lui dopo l'elezione dava serenità"

"Era molto commosso ma nell'incontrarlo e nel parlare con lui è un uomo che dà serenità". Ha commentato così a Tgcom24 le prime impressioni al cospetto di Papa Leone XIV appena eletto il cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale emerito del Sinodo dei Vescovi, tra i non elettori. "A fine conclave, aperte le porte, dopo il saluto dei cardinali elettori, anche i non elettori hanno portato il saluto al nuovo pontefice", ha riferito Baldisseri. "E' stato bello inginocchiarsi davanti a lui e abbracciarlo, - ha aggiunto. - Era molto commosso". "E' un uomo mite, che dà serenità a vederlo e a parlare con lui. E' un uomo di grande prudenza e di grande spiritualità agostiniana, come lui stesso ha sottolineato nel suo discorso. E significativa è stata la sua frase 'Pace a tutti voi in Cristo risorto', ancor più in questo tempo pasquale", ha concluso.