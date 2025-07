ULTIMI GIORNI A CASTEL GANDOLFO Papa Leone XIV annuncia: "Fra qualche giorno farò ritorno in Vaticano"

Ormai al termine del suo periodo di riposo ai Castelli Romani, il pontefice nell'omelia parla proprio dell'estate, giorni in cui abbiamo più tempo libero:""Approfittiamone per assaporare qualche momento di quiete, facendone occasione per prenderci cura gli uni degli altri, per offrirci comprensione e consiglio. Questo ci fa sentire amati""