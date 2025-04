Papa Francesco, "Visse il momento dell'elezione con serenità"

L'allora segretario del Conclave, il cardinale Lorenzo Baldisseri ricorda le votazioni che portarono Bergoglio sul soglio pontificio: "Era sereno, sereno. Io avevo il compito di entrare nel nella seduta dei cardinali elettori per distribuire le schede poi uscire. E le schede quando erano già esaminate, se non avveniva l'elezione, venivano consegnate a me perché le bruciassi per la fumata nera. Ce ne furono cinque e finalmente ecco che la fumata divenne bianca".