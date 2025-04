Papa Francesco visita il carcere di Regina Coeli

Una domanda che papa Francesco si è fatto spesso: perché non sono al posto dei carcerati. Il pontefice si ferma a parlare con i giornalisti al termine della visita al carcere romano di Regina Coeli. Una mezz'ora in compagnia di circa 70 detenuti. Come da tradizione, del resto, quando dall'inizio del pontificato decise che la messa in coena domini, quella che ricorda l'ultima cena di Gesù, l'avrebbe celebrata accanto agli ultimi, gli scarti degli scarti della società, lavando loro i piedi. "Non ha potuto farlo quest'anno", ha detto lui stesso ai carcerati, ma ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza. Di fatto, Francesco sarebbe ancora in convalescenza. "La Pasqua? La vivrò come posso", ha affermato.