Papa Francesco tra la sua gente, le ultime apparizioni in pubblico

Anche nei momenti più duri della malattia, Papa Francesco non ha mai smesso di stare tra la gente. Dalla finestra del Gemelli, tra i fedeli in attesa, fino alla piazza di San Pietro per il Giubileo dei malati, ha sempre scelto la vicinanza al popolo. Tra immagini toccanti – come quella in poncho nella basilica o il saluto ai detenuti di Regina Coeli – e le poche parole spezzate dalla fatica, ha testimoniato la sua fede con la forza della presenza. L’ultima immagine di lui, nella domenica di Pasqua, resta un addio carico di amore e umanità