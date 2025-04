Papa Francesco, il pellegrinaggio si è spostato alla tomba

Il pellegrinaggio dei fedeli per pregare sulla tomba di Papa Francesco si è spostato, con l'apertura di Santa Maria Maggiore, nella Basilica papale che dista circa sei chilometri da quella di San Pietro e dove riposano le spoglie mortali del pontefice. Si prevede un flusso massiccio di quanti si recheranno a dare l'ultimo saluto al Papa la cui tomba, di semplice marmo bianco, secondo le foto diffuse dopo la tumulazione dal Vaticano, è adornata solo al centro, dalla riproduzione della sua croce pettorale illuminata da un piccolo fascio di luce, e, quasi sul pavimento, dalla scritta "Franciscus". Nel pomeriggio i cardinali che sono a Roma per i funerali e poi per il Conclave, si recheranno anche loro nella basilica.