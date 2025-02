Papa Francesco ricoverato al Gemelli: "Ha un'infezione alle vie respiratorie"

La stanza papale al decimo piano del Policlinico Gemelli è stata riaperta subito prima di mezzogiorno: Papa Francesco è tornato in ospedale, questa volta per curare la bronchite che da settimane non gli dà tregua. Certo, avrebbe preferito continuare le cure in casa, ma dopo le udienze mattutine, svolte eccezionalmente a Santa Marta, Bergoglio ha capito che era necessario un ricovero ospedaliero: le difficoltà respiratorie erano diventate sempre più forti e la terapia a base di cortisone stava diventando inutile. È il quarto ricovero di Papa Francesco al Gemelli.