Papa Francesco, quella visita alle case popolari di Milano

Era il 25 marzo 2017 quando papa Francesco, in visita a Milano, decise di fare uno dei suoi classici fuoriprogramma recandosi nelle case popolari di Via Salomone. Da allora sono passati 8 anni e i palazzi che ospitano gli alloggi dell'Aler hanno cambiato colore ma il ricordo di quella straordinaria giornata è ancora fresco. Papa Francesco voleva essere come il parroco di quartiere: disponibile e gentile con tutti, soprattutto con chi è in difficoltà.