Papa Francesco, primo messaggio audio ai fedeli dal Gemelli: "Grazie di cuore per le preghiere"

"Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie". Sono le parole registrate in un breve messaggio audio in spagnolo di ringraziamento da papa Francesco nella sua camera al Policlinico Gemelli, toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio.