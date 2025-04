Papa Francesco, le origini piemontesi e l'incontro con la cugina Carla

Papa Francesco non ha mai dimenticato le sue radici a Portacomaro, il borgo astigiano da cui partirono i suoi nonni nel 1929 per l’Argentina. Il suo ultimo ritorno risale al novembre 2022, per il compleanno della cugina Carla, con cui ha mantenuto un legame stretto fino all’ultimo. L’incontro, semplice e familiare, fu un momento di grande commozione per la comunità. Carla, oggi 93enne, lo chiamava ancora “Giorgio” e sperava di rivederlo per il Giubileo. Un legame fatto di affetto, memoria e radici contadine che il Pontefice ha sempre portato con sé.