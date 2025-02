Papa Francesco, l'ansia dei pellegrini a San Pietro

Non è una giornata qualunque, a San Pietro, tra i fedeli che in fila si sottopongono ai controlli per poter accedere alla Basilica. C'è il cuore gonfio di apprensione per le condizioni di salute del papa. I pellegrini che arrivano dall'Argentina, Paese di origine di Bergoglio, non nascondono un affetto particolare per quello che sentono come il loro Pontefice. Qualcuno non riesce a trattenere la commozione. E, dopo la visita in Basilica, c'è chi si ferma ancora per un'ultima preghiera, con gli occhi rivolti là dove papa Francesco avrebbe dovuto presenziare l'udienza generale.