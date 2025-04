Papa Francesco, il dolore dei fedeli

Sono migliaia i fedeli accorsi in Piazza San Pietro per unirsi in preghiera nel dolore per la morte di Papa Francesco, ma anche per condividere l'amore per l'uomo che secondo molti ha cambiato la Chiesa Cattolica: "Non era semplicemente un Papa ma una persona speciale" dice una pellegrina "Ricorderemo la sua umanità e la sua gentilezza". Smarrimento anche fra i più giovani che Papa Francesco aveva avvicinato alla fede.