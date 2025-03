Papa Francesco, il Card. Fernandez: "Ci farà sorprese ma non si dimetterà"

Migliorano le condizioni di salute di Papa Francesco che "Ci farà sorprese ma non si dimetterà", è quanto afferma il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez, prefetto dell'ex Sant'Uffizio, come spiega, ha "avuto modo di essere in contatto" col Pontefice da quando è ricoverato. "Presto inizierà una fase feconda per la Chiesa" afferma il cardinale che, sulla salute del Papa aggiunge: "Sta benissimo, quasi come prima del ricovero. Deve imparare nuovamente a parlare"