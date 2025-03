Papa Francesco, il bollettino: condizioni stabili ma prognosi resta riservata

"Le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili anche nella giornata di domenica; il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata. Non ci sono conseguenze dirette della crisi di venerdì scorso". E' questo il bollettino medico serale, che, da fonti vaticane, arriva sulle condizioni di papa Francesco. "I medici non considerano ancora il pontefice fuori pericolo", aggiungono le fonti vaticane.