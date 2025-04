Papa Francesco e la tecnologia: "Va usata con saggezza, evitando dipendenza e isolamento"

La tecnologia come risorsa che non può sostituire la nostra umanità. Nell'epoca della rivoluzione digitale, il monito di Papa Francesco è stato costante negli anni: bisogna utilizzare i nuovi strumenti con parsimonia e saggezza, evitando la trappola della dipendenza e il rischio dell'isolamento. Un consiglio rivolto soprattutto ai giovani, come nel discorso agli studenti del Liceo Visconti di Roma dell'aprile 2019.