Papa Francesco, è il giorno dell'omaggio della sua gente

La salma di Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni, è stata traslata da Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli. Tre giorni di preghiere, con orari di apertura straordinari, per consentire, a tutti coloro che vorranno, di portare l'ultimo saluto al pontefice argentino. Almeno cinque ore di attesa per arrivare a dare l'ultimo saluto e per questo motivo il Vaticano fa sapere che sta valutando di tenere aperta la Basilica oltre la mezzanotte.