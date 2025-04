Papa Francesco e i nonni

Il legame profondo di papa Francesco con la nonna paterna, Rosa, è stato chiaro sin dai primi giorni dell'insediamento a San Pietro. "Ho ricevuto il primo annuncio cristiano da una donna, mia nonna", raccontava il pontefice nella primavera del 2013. Approfittando delle prime occasioni pubbliche per ricordare aneddoti e virtù di quella persona così importante per la sua formazione di uomo e di credente. E' da quella figura tanto amata di nonna che si è sviluppato nel pontefice un affetto speciale per gli anziani, tanto da decidere di istituire una giornata mondiale dedicata ai nonni. Era il 2021.