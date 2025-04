Papa Francesco, da Trump a Zelensky: i leader del mondo al funerale

Uniti in nome di papa Francesco, una voce unica per quel pontefice degli ultimi che ha lottato per un mondo più giusto. Molti i leader mondiali che parteciperanno ai funerali a Roma: da Donald Trump a Emmanuel Macron, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche Taiwan sarà presente alle esequie con "inviati speciali di alto livello". Non mancherà il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, accompagnato dalla moglie Janja. Il primo a confermare la sua presenza in Vaticano, sabato alle 10, è stato Javier Milei, presidente dell'Argentina.