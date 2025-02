Papa Francesco, attesa per gli esiti della Tac

Papa Francesco, ricoverato da tredici giorni al Policlinico Gemelli, ha trascorso una notte tranquilla e continua la sua battaglia contro la polmonite bilaterale che lo ha colpito. Il bollettino medico diffuso ieri sera parla di condizioni critiche ma stazionarie. Non ci sono stati peggioramenti, come nuove crisi respiratorie, alcuni dati ematici sono migliorati e anche la lieve insufficienza renale non sembra destare al momento preoccupazioni. Non ci sono ancora però i miglioramenti attesi dai medici a seguito delle terapie somministrate. Ieri sera il Papa è stato sottoposto a una Tac ai polmoni, la terza da inizio ricovero, per verificare lo stato dell'infiammazione: i risultati saranno diffusi in giornata.