Paolo suicida per bullismo a Latina, tre insegnanti sotto accusa

Scritte oscene in bagno e in palestra, scherzi, derisioni, aggressioni, umiliazioni. Paolo soffriva, non ne poteva più. Una storia che ha scosso l'Italia. Il fratello dello studente aveva anche mandato una lettera al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha disposto accertamenti. A 40 giorni dalla morte dell'adolescente, arriva l'esito delle verifiche. Le ispezioni avrebbero confermato anomalie nei comportamenti degli insegnanti che non avrebbero attivato le procedure previste. L'istruttoria del ministero dovrà confrontarsi con le due inchieste aperte al momento: quella della procura dei minori, che deve accertare la posizione dei presunti bulli, quella della procura di Cassino, che deve verificare se nel comportamento degli adulti - dirigenti, professori e personale scolastico - si possano ravvisare reati od omissioni. Non si può escludere che la posizione dei tre docenti possa aggravarsi e assumere profili di carattere penale.