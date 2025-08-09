Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'ISOLA SICILIANA

Pantelleria, in caso di emergenza... occhio ai posti in aereo

Se c'è un'urgenza, bisogna chiedere a chi ha il biglietto di rinunciare al viaggio

di Rossella Ivone
09 Ago 2025 - 20:57
02:44 

A Pantelleria, in estate, i posti in aereo per raggiungere l'isola sono contati e capita che non si riesca a partire: in caso di urgenze, dunque, bisogna chiedere a chi ha il biglietto di rinunciare al proprio viaggio. Nei mesi estivi, poi, gli abitanti raddoppiano e se c'è un'emergenza si può solo sperare che l'unica ambulanza del 118 sia libera. L'elisoccorso è attivo solo per 12 ore, dalle 8 alle 20 - estate compresa - perché manca il personale. Basterebbe un equipaggio in più per consentire all'elisoccorso di essere sempre operativo sull'isola, ma i medici scarseggiano e gli incentivi non ci sono. Un'emergenza che si trascina da anni.

pantelleria

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri