Pantelleria, in caso di emergenza... occhio ai posti in aereo

A Pantelleria, in estate, i posti in aereo per raggiungere l'isola sono contati e capita che non si riesca a partire: in caso di urgenze, dunque, bisogna chiedere a chi ha il biglietto di rinunciare al proprio viaggio. Nei mesi estivi, poi, gli abitanti raddoppiano e se c'è un'emergenza si può solo sperare che l'unica ambulanza del 118 sia libera. L'elisoccorso è attivo solo per 12 ore, dalle 8 alle 20 - estate compresa - perché manca il personale. Basterebbe un equipaggio in più per consentire all'elisoccorso di essere sempre operativo sull'isola, ma i medici scarseggiano e gli incentivi non ci sono. Un'emergenza che si trascina da anni.