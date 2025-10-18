Pamela Genini, nel mirino un allarme ignorato nel 2024

La procura indaga su un episodio di violenza e maltrattamenti del 2024 che avrebbe dovuto fare scattare il codice rosso, che invece non è stato attivato. Nel settembre dello scorso anno, la modella si presenta di mattina al pronto soccorso di Seriate, in provincia di Bergamo. Ai sanitari racconta di essere stata buttata a terra dal compagno, presa a calci e pugni e colpita da un lancio di oggetti a una mano. Nel referto medico la prognosi è di 20 giorni.



Le procedure, poi la compilazione di un questionario composto da 5 domande. Tre risposte positive su cinque indicano rischio elevato di violenza reiterata e si chiede di attivare la protezione. E così fu