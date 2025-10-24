L'ultimo saluto a Pamela Genini: una panchina rossa sul sagrato per ricordarla

Il carro funebre con la bara bianca di Pamela Genini è arrivato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Strozza, in valle Imagna per l'ultimo saluto. Poco prima dell'inizio della cerimonia funebre sono giunti la madre della 29enne, uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin (ora in carcere) il compagno della madre e il fratello. La bara bianca con un cuscino di rose rosse è entrata in chiesa sulle note de "L'ultimo dei mohicani". "Oggi è il momento della preghiera. Siamo qui solo per pregare e non per commentare questa che è una tragedia. O Signore, ti portiamo tutte le donne sfigurate dai flagelli dell'egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare" le parole del parrocco, don Luigi Carminati, nella preghiera che ha preceduto i funerali. Fuori dalla chiesa una panchina rossa ricoperta di fiori e le foto di Pamela, accanto a una preghiera tratta da un testo di Sant'Agostino: "La morte non è niente. Sono solo passato dall'altra parte, come fossi nascosto nella stanza accanto. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace".