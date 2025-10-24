Pamela Genini,"chiesa gremita per i funerali"a Strozza (Bg)

In una chiesa gremita a Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, i funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, ora in carcere. La bara bianca è entrata nella parrocchia, accolta da amici e parenti per l'ultimo saluto. Nel momento di preghiera che ha preceduto il funerale, il parroco don Carminati ha parlato di "uomini desiderosi solo di possedere, incapaci di amare". "Pamela era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto". Così la ricorda Elisa Bartolotti, amica e socia della 29enne uccisa dal compagno martedì 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin.