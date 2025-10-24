Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'ULTIMO SALUTO

Pamela Genini,"chiesa gremita per i funerali"a Strozza (Bg)

L'amica e socia: "Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto"

di Gigi Sironi
24 Ott 2025 - 12:43
01:27 

In una chiesa gremita a Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, i funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, ora in carcere. La bara bianca è entrata nella parrocchia, accolta da amici e parenti per l'ultimo saluto. Nel momento di preghiera che ha preceduto il funerale, il parroco don Carminati ha parlato di "uomini desiderosi solo di possedere, incapaci di amare". "Pamela era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto". Così la ricorda Elisa Bartolotti, amica e socia della 29enne uccisa dal compagno martedì 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. 