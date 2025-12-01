Palermo, sequestrata una testa di coccodrillo in via d'estinzione

Un passeggero proveniente da Bangkok fermato con il reperto nella valigia. Scattata la denuncia per traffico di specie protette
Un macabro "souvenir" dalla Thailandia. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sequestrato all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi la testa essiccata di un coccodrillo appartenente alla specie "Crocodylia spp", in via d'estinzione e protetta dalla Convenzione di Washington (CITES). Il ritrovamento è avvenuto durante un controllo di routine sui bagagli di un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. I finanzieri della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari doganali, nell'ispezionare la valigia, hanno scoperto la testa del rettile originario delle regioni tropicali e subtropicali dell'Asia, con i denti in vista, avvolta in una semplice busta di plastica per eludere i controlli.
Il viaggiatore è stato denunciato a piede libero e gli è stata contestata una violazione punita con ammenda da 20mila a 200mila euro o con l'arresto da tre mesi a un anno. Il reperto è stato sottoposto a sequestro nell'ambito delle operazioni di contrasto al commercio illegale di flora e fauna protetta. L'operazione si inserisce nel quadro dei controlli intensificati presso lo scalo aeroportuale siciliano per tutelare la biodiversità, tematica al centro anche della conferenza globale CITES COP20 attualmente in corso a Samarcanda, in Uzbekistan, che riunisce delegati di oltre 180 Paesi.