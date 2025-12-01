Palermo, sequestrata una testa di coccodrillo in via d'estinzione

Un macabro "souvenir" dalla Thailandia. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sequestrato all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi la testa essiccata di un coccodrillo appartenente alla specie "Crocodylia spp", in via d'estinzione e protetta dalla Convenzione di Washington (CITES). Il ritrovamento è avvenuto durante un controllo di routine sui bagagli di un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. I finanzieri della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari doganali, nell'ispezionare la valigia, hanno scoperto la testa del rettile originario delle regioni tropicali e subtropicali dell'Asia, con i denti in vista, avvolta in una semplice busta di plastica per eludere i controlli.