Palermo piange Paolo Taormina

Gaetano Maranzano ha voluto uccidere Paolo. "Se avessi voluto solo ferirlo, avrei puntato alle gambe", ha detto ieri durante l'interrogatorio. Il giudice - che ha lasciato in carcere il 28enne pregiudicato dello Zen - parla di totale disprezzo per la vita umana, di indole violenta senza autocontrollo. E sottolinea i dubbi sul movente e sulla calibro 9 che aveva con sé. Non sembra essere l'arma del delitto. "Era piccola quanto le mie dita e nera", ha riferito la sorella della vittima. A Maranzano viene contestata l'aggravante dei futili motivi:



Palermo è scossa, ferita. "La giustizia deve fare il suo corso", sottolinea l'arcivescovo, "ma contro la violenza non basta presidiare, mettere i quartieri a soqquadro. Occorre una politica della cura dei cittadini più fragili".