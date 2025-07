Palermo, ordinanza anti-caldo per fermare le carrozze con i cavalli

Una decisione che accende i riflettori sul futuro di questo servizio turistico. Nei giorni scorsi, per le alte temperature, un cavallo si è accasciato a terra in piazza Verdi, proprio davanti al Teatro Massimo.

In Consiglio comunale c’è già una proposta per abolire del tutto le carrozze trainate da animali e sostituirle con mezzi elettrici.