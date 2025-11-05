Palermo, l'ultimo tornitore del legno

Dalle mani di Giuseppe ogni pezzo prende vita lentamentedi Federica Terrana
In una bottega nel cuore del centro storico di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo, da 120 anni si lavora il legno. Dalle mani di Giuseppe ogni pezzo prende vita lentamente. A 54 anni è l'ultimo tornitore della città.
