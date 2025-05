Corteo silenzioso a Palermo per ricordare Salvatore, Andrea e Massimo, i tre giovani uccisi a Monreale. Intanto è in carcere Samuel Acquisto, 18 anni, accusato di aver guidato lo scooter e incitato a sparare. Già noto alle forze dell’ordine, ha negato ogni responsabilità ma è caduto in contraddizione. Si cercano complici e armi.