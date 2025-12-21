Logo Tgcom24
Cronaca
notte di follia

Palermo, colpo di fucile nel centro della movida: ferita una 33enne

Il proiettile sarebbe partito accidentalmente da un'auto parcheggiata poco distante

di Beatrice Bortolin
21 Dic 2025 - 18:45
01:33 
palermo