Grembiule sì o grembiule no. A optare per il pollice verso sono i bambini dell'Istituto comprensivo Rita Borsellino di Palermo, chiamati alle urne a votare. L'iniziativa è della preside Lucia Sorce, che ha indetto un vero e proprio referendum "Un'esperienza così non può essere dimenticata perché è stata partecipata e dibattuta", afferma.