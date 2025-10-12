Logo Tgcom24
Palermo, 21enne ucciso per sedare una rissa: fermato il killer

Paolo Taormina, 21 anni, era intervenuto per difendere un ragazzino picchiato dal branco. Colpo di pistola o accoltellamento?

di Massimiliano Di Dio
12 Ott 2025 - 12:58
01:34 

Ha cercato di bloccare un gruppo di giovani che stavano aggredendo un ragazzo. Per questo un 21enne è stato ucciso a Palermo, all'Olivella, storico quartiere del centro storico a 50 metri dal Teatro Massimo. La vittima, Paolo Taormina, è il figlio del titolare di un noto bar della zona della movida. Ancora da chiarire la dinamica dell'omicidio. Inutili i soccorsi. Il branco è poi scappato a bordo degli scooter, facendo perdere ogni traccia. Dopo essere stato fermato, Gaetano Maranzano, 28enne originario del quartiere Zen, ha confessato l'omicidio.

