Palazzina crollata nel Pavese, salvi tutti gli occupanti

Sono tutti salvi gli occupanti della palazzina esplosa questa mattina in provincia di Pavia a Villanterio. Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco che in una prima fase cercavano tre dispersi. I Vigili del fuoco stanno conducendo una approfondita ricognizione sul posto con le unità cinofile.Un uomo, che risiedeva nell’appartamento più danneggiato, è stato ferito e condotto in ospedale. Gli abitanti degli altri appartamenti, che si pensava dispersi, sono al sicuro. Dai primi controlli effettuati sulla palazzina, gli impianti di pertinenza della Metano Sant'Angelo risultano "integri". L'episodio sarebbe riconducibile dunque, "ad altra origine" e non ad una fuga di gas come si era ipotizzato inizialmente.