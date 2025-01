Padova, una catena da bici trovata su una linea ferroviaria: la Digos indaga

La Digos della Questura di Padova indaga su una catena da bicicletta trovata su una linea di treni nel Padovano. L'episodio risale al giovedì 16 gennaio quando, poco dopo le 7 di mattina, è stato avvistato dal tecnico addetto alla manutenzione di Rfi un catenaccio rivestito in gomma per la chiusura delle biciclette, che era stato appeso da ignoti alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana, sul secondo binario della stazione, all'altezza del fabbricato viaggiatori. Se non fosse stato avvistato ed eliminato, l'oggetto avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni in transito e la stessa linea aeree di alimentazione, con possibili conseguenze sulla circolazione ferroviaria