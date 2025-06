Padova, sblocca l'iPhone del figlio ucciso e trova il selfie del presunto assassino

Il padre di Michael Boschetto, il giovane di 32 anni ucciso a coltellate in Veneto un anno fa. è riuscito finalmente a sbloccare il cellulare (un iPhone) del 32enne, che gli era stato restituito dai carabinieri, trovando tra le immagini ha trovato un selfie del presunto assassino, Giacomo Friso, a giudizio per quell'omicidio. Dopo aver sferrato quattro coltellate a Boschetto, a Villafranca Padovana, Friso gli aveva rubato il cellulare dalla tasca e non avrebbe resistito a farsi un selfie con lo stesso dispositivo. Questo frame, che riprende il volto, è stato aggiunto agli atti. Nel selfie sarebbe riconoscibile anche il luogo del delitto.