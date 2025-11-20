Logo Tgcom24
Cronaca
Il video

Padova, finisce in un canale con la sua auto: due passanti si tuffano in acqua per salvarlo

Nel canale Battaglia

20 Nov 2025 - 17:44
00:56 

Un uomo è caduto nel canale Battaglia, in provincia di Padova, con la sua auto. Due passanti che hanno visto la scena si sono immediatamente gettati in acqua per salvarlo.

