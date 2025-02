Dopo Roccaraso, anche Ovindoli, altra località sciistica in provincia de L'Aquila, si blinda dopo che la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha manifestato l'intenzione di trovarvi casa. Per il momento sono solo dieci i bus prenotati per la domenica sulla neve, nonostante la sfida lanciata dei tiktoker. "Essendoci più neve sulle nostre piste, i provvedimenti sarebbero arrivati a prescindere" sottolinea il sindaco, Angelo Ciminelli.