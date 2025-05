Overtourism a Venezia, nuove regole a San Marco

Aumentare il prezzo dei biglietti per ridurre le code: Venezia cambia strategia per affrontare le conseguenze dell'overtourism sui suoi due siti più ambiti, la Basilica di San Marco e il campanile. A partire dal primo luglio vi si potrà accedere solo con prenotazione online: e i prezzi saliranno da 6 a 10 euro, per la Basilica, da 12 a 15 euro, per il Campanile. Ticket solo nominativi con la possibilità di accedere, gratuitamente, ad altre 40 chiese della città. "Le tariffe sono in linea con altri siti analoghi, in Italia, e non solo. Dal Duomo di Milano a Westminster a Londra", ha spiegato il procuratore di San Marco, Bruno Barel. Gli accessi saranno spalmati su 14 slot da mezz'ora: dalle 9.30 alle 5 e 30. L'accesso sarà però gratuito per le scolaresche con i loro insegnanti, per i bambini fino ai 10 anni e per i residenti della Diocesi. Sono previsti sconti anche per famiglie e studenti. Un gesto d'amore per Venezia, secondo i responsabili dell'iniziativa.