Overtourism a Capri e Amalfi: è allarme

Basta un po’ d’intrattenimento e il tempo dell’attesa a Capri sembra avere un altro ritmo. Visto che serve aspettare almeno un quarto d’ora per avere un taxi, meglio farlo con un sorriso. A Capri, nei giorni più affollati, arrivano anche 15mila persone al giorno, molti sono turisti mordi e fuggi, zaino in spalla, pronti a immortalare le meraviglie dell’isola. E per gestire l’overtourism, l’amministrazione cerca soluzioni, senza dover arrivare al numero chiuso. L'obiettivo dell’amministrazione è trovare un equilibrio tra attrattività e sostenibilità ambientale. Per questo il 2 luglio è in programma un tavolo tecnico al ministero del Turismo.