Ostia, l'incendio in un rimessaggio fa alzare un'alta colonna di fumo

Siamo a Ostia, nel decimo municipio della Capitale. Qui, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 8:30 del mattino è scoppiato un incendio che ha coinvolto almeno quattro imbarcazioni e due magazzini di attrezzature nautiche. Tre vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento sono stati trasportati in ospedale, probabilmente a causa del fumo inalato, le loro condizioni non sono gravi.

