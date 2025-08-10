Logo Tgcom24
lungo l'asse della foce del Tevere

Ostia, l'incendio in un rimessaggio fa alzare un'alta colonna di fumo

Per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 8:30 del mattino è scoppiato un incendio che ha coinvolto almeno quattro imbarcazioni e due magazzini di attrezzature nautiche

di Alessio Campana
10 Ago 2025 - 19:23
01:20 

Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e la corsa contro il tempo per spegnere le fiamme che, dopo aver avvolto un rimessaggio di barche, a causa del vento sono arrivate velocemente a ridosso di un canneto.   

Siamo a Ostia, nel decimo municipio della Capitale. Qui, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 8:30 del mattino  è scoppiato un incendio che ha coinvolto almeno quattro imbarcazioni e due magazzini di attrezzature nautiche. Tre vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento sono stati trasportati in ospedale, probabilmente a causa del fumo inalato, le loro condizioni non sono gravi. 
 

