Ostia, Battilocchio (FI): "La Palestra della Legalità cresce, presidio permanente di regole e inclusione"

“Una bellissima notizia per Ostia e il suo territorio. Ci sarà infatti l'immissione in possesso e la consegna dell'area esterna adiacente alla Palestra della Legalità all’Asp Asilo Savoia che potrà così realizzare un intervento per il quale sono stati concessi 700mila euro nell’ambito del bando Sport è Periferie", così il presidente della Commissione Parlamentare sulle Periferie Alessandro Battilocchio, di Forza Italia. Il bene, in possesso della malavita e ora requisito, "aggiunge un passo importante a un percorso portavo avanti all'insegna dalla legalità", sottolinea Battilocchio.



Alla Palestra della Legalità di Ostia, uno dei beni confiscati nell'ambito dell'inchiesta mondo di mezzo, simbolo di riscatto sociale, con rette agevolate, servizi gratuiti per i più bisognosi e 15 dipendenti regolarmente assunti, si aggiunge dunque un'altra area strappata alla criminalità, "proprio di fronte a quella della Palestra, che sarà consegnata a breve", conclude il presidente della Commissione.