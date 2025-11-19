Orrore nel Napoletano: uccide la sorella e chiama i carabinieri

Ha preso il telefono in mano mentre Noemi, 23 anni, era a terra sul pavimento, senza vita. Poi ha fatto una videochiamata alla madre che era uscita da poco di casa e le ha mostrato quello che aveva appena commesso: ucciso a coltellate la sorella, in casa. Poi ancora ha avvisato i carabinieri che sono corsi nell'abitazione di San Paolo Bel Sito (Napoli). Vincenzo Riccardi, 25 anni, era lì ad aspettarli, in stato di forte agitazione. Aveva lasciato la porta di casa aperta. "Sono stato io - ha detto -. Sono esasperato è vero, non so cosa mi sia preso".