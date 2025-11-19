Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A SAN PAOLO BEL SITO

Orrore nel Napoletano: uccide la sorella e chiama i carabinieri

Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha anche videochiamato la madre dopo il delitto per mostrarle il corpo

di Bruna Varriale
19 Nov 2025 - 19:21
01:05 

Ha preso il telefono in mano mentre Noemi, 23 anni, era a terra sul pavimento, senza vita. Poi ha fatto una videochiamata alla madre che era uscita da poco di casa e le ha mostrato quello che aveva appena commesso: ucciso a coltellate la sorella, in casa. Poi ancora ha avvisato i carabinieri che sono corsi nell'abitazione di San Paolo Bel Sito (Napoli). Vincenzo Riccardi, 25 anni, era lì ad aspettarli, in stato di forte agitazione. Aveva lasciato la porta di casa aperta. "Sono stato io - ha detto -. Sono esasperato è vero, non so cosa mi sia preso".

video evidenza
napoli