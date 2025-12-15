Ore cruciali per il destino della famiglia nel bosco

Queste ore sono cruciali per il destino della famiglia nel bosco. Il sindaco di Palmoli e i legali di Nathan e Catherine si sentono quasi quotidianamente, anche per definire l'introduzione di una maestra a domicilio che insegni le materie della scuola primaria ai tre bambini. E domani entrerà in gioco anche il tribunale d'Appello dell'Aquila, al quale i genitori si sono rivolti per un ricorso d'urgenza chiedendo quanto prima il ricongiungimento con i figli, per limitare il più possibile le sofferenze del distacco. Hanno anche dato prove della solidità finanziaria che era stata messa in dubbio dal giudice, spiegando che esiste un conto corrente australiano a nome dei tre bambini, dove sia loro che i familiari versano soldi in maniera continuativa. I passi in avanti, sottolineano tutte le parti in causa, si vedono. Bisognerà capire se siano sufficienti per riunire la famiglia in tempo per Natale.