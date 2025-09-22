Logo Tgcom24
Orari dei bus solo con tramite Qr Code, proteste nel Padovano

Alle fermate di Montegrotto Terme è stato tolto il tradizionale elenco cartaceo. Interviene il sindaco

di Paolo Brinis
22 Set 2025 - 21:50
01:36 

Oltre mezz'ora ad aspettare l'autobus senza poter consultare gli orari. E così dopo essere tornata a casa a piedi, Carla Del Ponte ha telefonato al sindaco per segnalare il disservizio. Già, perché a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, Busitalia ha sostituito alle fermate il tradizionale orario cartaceo con un Qr Code da inquadrare con il telefonino. Il Comune, ricevuta la lamentela, ha subito deciso di riattaccarlo.

