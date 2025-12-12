Logo Tgcom24
Cronaca
BENI ARCHEOLOGICI

Operazione "Ghenos", sgominata una rete internazionale di tombaroli: 45 arresti

Ordinanze di custodia cautelare emesse dai Tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati

12 Dic 2025 - 10:03
00:31 
beni archeologici