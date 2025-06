Omicidio Villa Pamphili, si cerca nel Tevere il trolley di Kaufmann

Una valigia scomparsa potrebbe contenere le prove del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, dove sono stati trovati i corpi di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Secondo gli inquirenti, Francis Kaufmann - 46enne americano arrestato in Grecia - avrebbe gettato il trolley nel Tevere dopo l’11 giugno. Dentro, forse, gli abiti sporchi di sangue della compagna e della bambina. L’uomo, descritto come instabile e con numerose false identità, è accusato di aver ucciso le due tra il 3 e il 6 giugno. La sua estradizione in Italia è prevista per l’11 luglio, ma lui insiste: vuole essere rimandato negli Stati Uniti.