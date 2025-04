Omicidio Vassallo, la Cassazione revoca l'arresto del colonnello Cagnazzo

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze di custodia cautelare per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, l’ex brigadiere dell’arma Lazzaro Cioffi e l’imprenditore Giuseppe Cipriano, in carcere con l’accusa di essere coinvolti nell’omicidio di Angelo Vassallo, soprannominato il “sindaco pescatore”, primo cittadino di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre del 2010 con nove colpi di pistola.