Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a 18 anni dalla morte

Omicidio Meredith, caso ancora non chiuso?

L'ex pubblico ministero Giuliano Mignini, oggi in pensione, rivela in un'intervista che un misterioso uomo mai entrato nelle indagini sarebbe coinvolto nell'omicidio avvenuto 18 anni fa

di Maria Luisa Sgobba
01 Nov 2025 - 12:48
01:26 

L'anniversario della Morte di Meredith Kercher, studentessa inglese in Erasmus a Perugia uccisa 18 anni consegna un incredibile colpo di scena. L'ex pubblico ministero Giuliano Mignini, oggi in pensione, rivela in un'intervista che un misterioso uomo mai entrato nelle indagini sarebbe coinvolto nell'omicidio della ventunenne e sarebbe fuggito all'estero immediatamente dopo il delitto.