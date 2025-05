Omicidio Martina Carbonaro, la prof: "Era sempre sorridente"

Nell'Istituto Torrente di Casoria, in provincia di Napoli, il tempo si è fermato a lunedì. Quando Martina festeggiava con i compagni - per l'ultima volta - i voti ottenuti. "Guardare quel banco è un dolore enorme, era sempre sorridente, aveva tanta voglia d'imparare", dice una sua professoressa. "La comunità scolastica è scioccata, in particolare gli alunni. Attiveremo presto iniziative con gli specialisti", afferma la preside dell'istituto.